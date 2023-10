Juventude x Londrina: onde assistir ao time, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 33ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Caxias do Sul, Juventude e Londrina entram em campo na noite deste sábado (21), a partir das 18h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Quarto colocado com 55 pontos, o Juventude entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4. O Alviverde vive bom momento na temporada e não perde há cinco partidas.

Do outro lado, o Londrina está na 19ª posição, com 25 pontos. O time paranaense precisa ganhar desesperadamente para seguir com esperanças de escapar do rebaixamento.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer (Victor Andrade ou Tite), Jadson, Vini Paulista e Nenê; David e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Londrina: Neneca; Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Salomão; João Paulo, Rodrigo e Ariel; Paulinho Moccelin, Willian Barbio e Iago Dias. Técnico: Roberto Fonseca.

Desfalques

Juventude

Romércio está lesionado.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?