Juventude x Grêmio ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

Embalado com aproveitamento de 100% no Gauchão, o Grêmio visita o Juventude na noite desta quinta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na liderança isolada com 15 pontos, o Grêmio busca emplacar a sexta vitória consecutiva no Gauchão. Em cinco jogos disputados, o Tricolor tem a melhor defesa do campeonato ao lado do Brasil de Pelotas, com apenas um gol sofrido cada. Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho pode manter a equipe que entrou em campo na vitória sobre o Aimoré por 3 a 0.

Grêmio FBPA

Do outro lado, o Juventude, com seis pontos, vem de derrota para o Ypiranga por 3 a 2. Até o momento, soma uma vitória, três empates e uma derrota no estadual. Sem Echaporã, que sofreu rompimento do ligamento cruzado e do menisco do joelho direito, David e Daniel brigam por uma vaga no time titular.

Em 128 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra ampla vantagem: 66 vitórias, contra 23 do Juventude, além de 39 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Escalação do provável Grêmio: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Pepê; Bitello, Cristaldo e Ferreira; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação do provável Juventude: Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Alan Ruschel; Jean Irmer, Mandaca, Jadson e Fernando Boldrin (Emerson Santos); David (Daniel Cruz) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Celso Roth.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Echaporã sofreu rompimento do ligamento cruzado e do menisco do joelho direito está fora por um período entre oito e 12 meses, e Vini Paulista, que se recupera de uma fissura no maxilar.

Quando é?