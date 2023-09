Juventude x Criciúma: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Criciúma se enfrentam na tarde deste sábado (30), a partir das 15h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Juventude segue na briga para se manter no G-4 da Série B. No momento, soma 50 pontos, a mesma pontuação que o Guarani, quinto colocado. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini revelou que contará com o retorno de Nenê.

"A gente tem a volta do Nenê. Ele treinou na quarta e na quinta-feira e está se sentindo bem. Eu acho que foi uma decisão muito acertada do Nenê, que teve essa compreensão. Do departamento médico, que deu o respaldo. Da comissão técnica, de entender a importância e também o momento. Valorizar o todo e entender que, pra sequência, não podemos perder mais ninguém. É um momento muito decisivo", afirmou.

Do outro lado, o Criciúma, em sexto lugar, com 48 pontos, vem de derrota para o Atlético-GO por 3 a 1. O artilheiro Fabinho, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna. Até aqui, a equipe soma 14 vitórias, seis empates e nove derrotas, com um aproveitamento de 54%.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma nove vitórias, contra sete do Criciúma, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Juventude venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista e Nenê; David e Gabriel Taliari.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Matheus Mancini e Marcelo Hermes; Airton, Rômulo e Felipe Mateus ; Barreto, Marquinhos Gabriel e Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Eder, suspenso, e Felipe Vizeu, lesionado, estão fora.

Quando é?