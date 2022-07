Juventude 1 x 2 Atlético-MG: gol de Hulk, Galo vice-líder e Ju vice-lanterna

Equipes se enfrentaram neste sábado (02), em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão 2022

O confronto deste sábado (02) entre Juventude e Atlético-MG finalizou em pontos positivos para o Galo: a vitória por 2 a 1 garantiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro para a equipe de MInas Gerais.

Com gols de Hulk e Sasha, para o Atlético, e Moraes, para o Ju, o Galo acabou passando pelo Verdão, em jogo equilibrado em números de posse de bola e chutes ao gol. O primeiro tento pela equipe mineira veio de pênalti, aos 30 minutos, para abrir o jogo.

O segundo, de Sasha, veio de bela jogada individual de Hulk, que deu uma "meia-lua" em defensor do Juventude e jogou na área. Vargas deixou a bola nos pés do camisa 18 que ficou livre para guardar nas redes do alviverde.

Everson ainda pegou boas bolas, mas não conseguiu evitar o gol de Moraes para diminuir o placar para o Juventude. Os donos da casa se sobressaíram na posse de bola e número de chutes ao gol, mas o Galo acabou saindo com os três pontos.

50/2º | Juventude 1x2 Atlético-MG | #JUVxCAM



Final de jogo no Alfredo Jaconi pelo @Brasileirao



Foto: Fernando Alves/ECJuventude pic.twitter.com/FtLTJuKFpR — E.C. Juventude (@ECJuventude) July 2, 2022

O Atlético-MG se prepara para o confronto contra o Emelec, na terça-feira (05), em jogo válido pela Copa Libertadores. O Juventude, por outro lado, vai ao Paraná para enfrentar o Coritiba no domingo (10), pelo Brasileirão.