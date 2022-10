Hulk no Atlético-MG: gols, assistências e tempo de contrato do atacante

Após um 2021 de muitas conquistas, Hulk já ganhou os títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Mineiro nesta temporada

Hulk voltou para o futebol brasileiro após 20 anos longe e decidiu seguir sua carreira no Atlético-MG. A carta de apresentação, em 2021, foi espetacular: campeão estadual, brasileiro e da Copa do Brasil com o Galo, Hulk já está na história atleticana e segue escrevendo páginas importantes em sua relação com o clube alvinegro.

O atacante se tornou o maior artilheiro do Mineirão desde a sua reforma em 2013, ao marcar dois gols na vitória sobre a Caldense na semifinal do Campeonato Mineiro de 2022. No total, Hulk soma 42 gols no estádio -- sendo o último deles marcado sobre o Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Ah, o camisa 7 também já está na história como máximo goleador do Galo na história do torneio continental.



E para seguirmos contando bem a história de Hulk no Atlético, nós da GOAL, listamos abaixo os principais números do jogador.



Dados atualizados em 1 de outubro de 2022, às 16h05 (de Brasília).

Quantos gols Hulk marcou pelo Atlético-MG ?

Você aprova a ideia do Atlético ser transformado em SAF? Sim

Não

Ainda é cedo pra dizer 16 Votos Obrigado por votar Os resultados serão divulgados em breve. Você aprova a ideia do Atlético ser transformado em SAF? 81% Sim

19% Não

0% Ainda é cedo pra dizer 16 Votos

Getty Images

No total, Hulk já marcou 63 gols em 112 partidas oficiais disputadas pelo Galo. A primeira vítima foi o Coimbra, em duelo válido pelo Campeonato Mineiro de 2021, e a última – até aqui - o Fluminense, em confronto válido pelo Brasileirão.

Competição Gols Jogos Mineiro 12 19 Campeonato Brasileiro 29 58 Copa do Brasil 9 12 Libertadores 12 22 Supercopa do Brasil 1 1 TOTAL: 63 112

Artilheiros do Atlético-MG na Libertadores



Jogadores Gols Hulk 12 Jô 11 Guilherme 9 Casares 8 Lucas Pratto 7 Diego Tardelli 6 Fred 6 Ronaldinho 5 Ricardo Oliveira 5

Quantas assistências Hulk deu pelo Galo?

Getty Images

Nos mais de 100 jogos oficiais disputados pelo Atlético-MG, Hulk distribuiu até agora 19 assistências pelo Galo.

Até quando Hulk tem contrato com o Atlético-MG?

Depois de um bom período fora do pais, Hulk retornou ao Brasil com um contrato de dois anos com o Galo, mas na segunda quinzena de março, o clube anunciou a renovação até dezembro de 2024, com cláusula que permite renovação automática até o final de 2025.