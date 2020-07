Jorge Mendes pressiona Benfica a desistir de Jorge Jesus

Agente de Cristiano Ronaldo teme desvalorização de seus agenciados e perder espaço para Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian

Favorito do presidente Luís Filipe Vieira, Jorge Jesus tem um obstáculo de peso na negociação para acertar um eventual retorno ao comando do : Jorge Mendes. A Goal sabe que o badalado empresário, que tem enorme influência nos bastidores do clube português, não é a favor do nome de Jesus, a ponto de já fazer pressão interna para que as conversas sejam abortadas.

Responsável por agenciar diversos jogadores do elenco encarnado, Mendes teme que o atual treinador do desvalorize as categorias de base, onde também representa alguns jovens promissores. Há ainda outro significativo receio: perder espaço em futuras transferências para os "rivais" Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian.

Bertolucci e Kia há meses têm trabalhado com Jorge Jesus, numa parceria que ainda conta com Bruno Macedo, que ficou encarregado de fechar a renovação de contrato do Mister com o Flamengo (até junho de 2021). O trio, curiosamente, participou na negociação do corintiano Pedrinho com o próprio Benfica.

Apesar de ser amigo pessoal do presidente encarnado, Jorge Mendes, que é dono da Gestifute, empresa que gere as carreiras de nomes como Cristiano Ronaldo e João Félix, tem ameaçado acelerar o processo de venda de dois nomes importantes do time titular, que atualmente é dirigido pelo interino Nélson Veríssimo: o zagueiro português Rúben Dias e o atacante brasileiro Carlos Vinicius.

Enquanto Jorge Jesus ainda aguarda uma oferta oficial do Benfica, o que caminha para acontecer logo após a participação do Flamengo no Campeonato Carioca, Mendes tem - sem fazer alarde - procurado outros treinadores que estão em alta nos corredores da Luz, como o espanhol Unai Emery e o argentino Marcelo Gallardo, dizendo que pode intermediar uma possível negociação.

Bem cotado por parte da cúpula dos encarnados, o português Marco Silva, que passou as últimas temporadas na Premier League ( , e ), ainda não foi procurado. Para já, também está à espera de ofertas de clubes da e .