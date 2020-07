Fluminense leva o mando de campo da final da Taça Rio: quem vai transmitir o Fla-Flu?

Jogo acontece na próxima quarta-feira(08), às 21h30, no Maracanã e, por enquanto, com transmissão da Globo

Por conta dos últimos acontecimentos envolvendo os direitos de transmissão dos jogos do , o sorteio do mando de campo para a final da nesta segunda-feira ganhou contornos de "emoção". E quem faturou foi o . O Tricolor será o mandante da decisão do segundo turno do Estadual do Rio de Janeiro e recebe o , nesta quarta-feira (8), no Maracanã, às 21h30.

No atual cenário, a Ferj garante que a liminar conquistada na última semana que obrigou a TV Globo a transmitir a semifinal entre Fluminense e é válida para a grande decisão. Assim, a emissora deverá transmitir também o Fla- sob risco de pagar uma multa de R$ 5 milhões.

ATENÇÃO!



O Fla-Flu da final da Taça Rio será no Maracanã e VAI TER VAR!#Flamengo #Fluminense — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 6, 2020

A TV Globo já avisou que vai entrar com recurso, uma vez que interpreta de modo diferente a MP 984, que dá ao mandante do jogo o direito da transmissão. A emissora entende que a MP não se sobrepõe aos contratos celebrados anteriormente de acordo com a Lei Pelé, que diz que é preciso ter o direito das duas equipes para exibir uma partida de futebo. Vale ressaltar que a Globo não tem contrato assinado com o Flamengo e, segundo seu entendimento, não pode transmitir nenhuma partida em que o esteja envolvido.

Mais artigos abaixo

Mais times

Por que a Globo recusaria um Fla-Flu?

O grande motivo para a Globo recorrer da liminar obtida pela Ferj é o Campeonato Brasileiro. Como os clubes que assinaram com a Turner ( , , Ceará, , , , e ) estão prontos para romper com a empresa norte-americana, a Globo tenta abrir uma jurisprudência para chegar mais forte na "briga" com essas equipes. Assim, evita que esses clubes negociem seus direitos baseados na Medida Provisória, explorando mais opções de mercado.

Clubes da Turner se reuniram hoje com o presidente Jair Bolsonaro para tratar da MP que muda os direitos de transmissão. Palmeiras foi representado pelo presidente Maurício Galiotte e pelo Dr. André Sica.



Foto: @SicaAndre pic.twitter.com/BQSpGWDYET — Palmeiras Todo Dia (@palmeirasptd) June 30, 2020

Agora, resta esperar os próximos capítulos para saber onde de fato será transmitido o Fla-Flu que decide a Taça Rio. Por enquanto, a transmissão é da TV Globo.