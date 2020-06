Com Bruno Lage em xeque, nome de Marco Silva ganha força no Benfica

Livre no mercado, ex-treinador de Watford e Everton está um passo à frente de Jorge Jesus na preferência da diretoria

Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos e cada vez mais contestado, Bruno Lage está na corda bamba no . A Goal apurou que a diretoria dos encarnados já tem discutido internamente uma troca no comando técnico da equipe, sendo que, neste momento, o nome de Marco Silva é o mais forte.

As críticas em cima de Lage aumentaram com os dois tropeços logo na retomada da liga portuguesa depois da longa pausa por causa da pandemia mundial do novo coronavírus: empates com Tondela (0-0) e Portimonense (2-2). Para piorar, o rival abriu dois pontos de diferença e assumiu a liderança isolada da competição.

"Estou satisfeito com o trabalho que ele [Bruno Lage] tem feito. É o treinador ideal para o projeto que temos. Vai continuar, independentemente de ser campeão. Só se tivermos um caso... no Benfica às vezes acontecem coisas que nem nós percebemos porquê", declarou o presidente Luís Filipe Vieira, no início de junho.

Apesar do voto público de confiança de Vieira, Bruno Lage está longe de ser unanimidade dentro do clube. Além disso, é agenciado pelo famoso empresário português Jorge Mendes, o que pode facilitar bastante a chegada de ofertas de outros mercados nas próximas semanas e, com isso, abrir caminho para o Benfica buscar um novo comandante.

Livre no mercado e muito bem cotado na Luz, Marco Silva vem de quatro temporadas no futebol inglês, onde treinou , e . Recentemente, em entrevista ao Football Daily, revelou o desejo de continuar na Premier League.

"Não tenho dúvidas de que quero treinar na Premier League. Adoro o campeonato. Estou certo de que é o campeonato mais duro do mundo", afirmou.

Antes da experiência na , Silva, vale lembrar, teve uma rápida passagem de sucesso pelo Olympiacos - conquistou a liga grega em 2015/16. No país de origem, dirigiu o Estoril (2011 a 2014) e o (2014 a 2015).

De contrato renovado no , Jorge Jesus é outro treinador que é constantemente debatido nos bastidores do Benfica. Mesmo tendo assinado recentemente um novo vínculo até junho de 2021 com o , Jesus até segue em pauta nos encarnados, mas, para já, perdeu um pouco de força.