Jorge Jesus tem mais taças do que derrotas no Flamengo

A taça da Recopa Sul-Americana, conquistada sobre o Independiente Del Valle, foi a quinta do português no clube

Depois de um empate por 2 a 2 no , o bateu o Independiente Del Valle por 3 a 0 no Maracanã e conquistou a taça da , em jogo transmitido com exclusividade pelo DAZN.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Gabigol, mais uma vez, foi o grande destaque: abriu o placar só para fazer valer a máxima de que balança as redes sempre que está em campo, e construiu a jogada para o tento de Gerson – que também fez o terceiro.

Mais times

Mas é impossível também falar das conquistas recentes deste Flamengo sem deixar de citar o trabalho de Jorge Jesus. O português tem um aproveitamento incrível tanto em resultados, quanto em taças conquistadas.

Desde sua estreia, em julho de 2019, Jorge Jesus já conquistou cinco troféus: Libertadores, Brasileirão, Supercopa do , e agora a Recopa.

ACABOU! O @Flamengo faz 3 a 0 no @IDV_EC em pleno Maracanã e é campeão da #RecopaNoDAZN! 🏆



Uma noite inesquecível no Rio de Janeiro! 😍



Isto é #MengãoNoDAZN! 🔴⚫ pic.twitter.com/jinPyW9oPz — DAZN BRA (@DAZN_BRA) February 27, 2020

Levando em conta que o seu Flamengo não entrou em campo em janeiro de 2020, Jorge Jesus comemorou cinco taças em sete meses. De fato, um aproveitamento incrível. Mais impressionate ainda é que, em 46 jogos sob o comando do luso, o Flamengo sofreu apenas quatro derrotas. Ou seja: o de JJ tem mais troféus do que derrotas.