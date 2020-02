O “Hoje tem gol do Gabigol” nunca foi tão verdadeiro

Atacante balançou a rede no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana e se igualou a Fred na artilharia do novo Maracanã

A frase típica usada pela torcida do : "Hoje tem gol do Gabigol" nunca foi tão verdadeira em 2020. Isso porque, se na temporada passada o atacante foi o grande artilheiro da equipe, nesse ano Gabriel segue mostrando que está com o faro de gol apurado.

Em 2020, Gabigol participou de seis partidas pelo Mengão e balançou as redes em todos eles, incluindo no jogo de volta da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle,nesta quarta-feira (26), o que faz com que seja melhor início de temporada de sua carreira. Além disso, o atacante empatou com Fred na artilharia do novo Maracanã, com 30 gols marcados (três gols pelo e 27 pelo Flamengo).

Mais artigos abaixo

3️⃣0️⃣ Teve gol do @gabigol, que igualou Fred e já é meu maior artilheiro desde a reinauguração em 2013, com 30 gols.



📸 Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press pic.twitter.com/udE5w7s8un — Maracanã (@maracana) February 27, 2020

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais times

E como não poderia deixar de ser, a torcida flamenguista aproveitou para "agradecer" a permanência do atacante no clube. Confira a algumas reações dos internautas:

GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! Gabigol abre o placar para o Flamengo! pic.twitter.com/hIOPVlg0LL — Gávea News (@gavea_news) February 27, 2020

GABIGOL É O MELHOR JOGADOR DA FACE DA TERRAAA



ELE É O CARAAAAA



JOGA MUITO pic.twitter.com/VeRhLd9tOY — Homão Da Porra (@HomaoRibas) February 27, 2020

Em 6 jogos GABIGOL fez 6 gols e deu 3 assistências.



TA VOANDO ALTO O GAROTO NÉ pic.twitter.com/y6zeRocWz6 — Rubronegro81 (@Rubronegro_81) February 27, 2020

GABIGOL FAZENDO OS ANTIS MORDES AS COSTAS, TEM QUE RESPEITAR O MELHOR 9 DO FUTEBOL BRASILEIRO



GABIGOL JOGA MUITO — Atila Ribasᶠˡᵃ ¹⁸⁹⁵ (@Atilafla) February 27, 2020

GABIGOL TÁ ACABANDO COM O JOGO, NOSSO 9 É PICA!!!! — Amor Mulambo (@AmorMulambo) February 27, 2020

GABIGOL SE TORNOU O ARTILHEIRO DO FLAMENGO NO NOVO MARACANÃ 🔥 pic.twitter.com/qZMIGWCyJk — ηαтαη ᶜʳᶠ (@_natancrf) February 27, 2020

VOCÊS JÁ AGRADECERAM A DEUS POR GABIGOL NAO TER DADO CERTO NA EUROPA?????? #FLAxIDV — Ca (@Camizzzzzzzz) February 27, 2020