Jorge Jesus está entre os maiores técnicos da história do Flamengo, diz Zico

Segundo o Galinho, o português já está entre os maiores de todos os treinadores rubro-negros

Em uma era onde treinadores, por muitas vezes, duram poucos meses no cargo, Jorge Jesus conseguiu algo raro: escreveu seu nome na história de um grande clube brasileiro em menos de um ano.

Contratado em junho de 2019, seis meses depois, Jesus já era campeão da Libertadores e do Brasileirão, encantando com um futebol de muita qualidade. No começo de 2020, conquistou outros três títulos. Assim, fica o questionamento: o português já está entre os maiores treinadores do ?

Para Zico, ídolo máximo dos rubro-negros, sim. Em uma entrevista exclusiva realizada no Instagram da Goal, o Galinho disse não ter dúvidas, elogiou o futebol do Flamengo de Jesus e já colocou o português no patamar de outros grandes treinadores do clube.

Mais times

"Sem dúvida, o que ele conquistou até agora é muito bonito. Ainda tem muito a disputar, mas já foi campeão da Libertadores, do Brasileirão. Está entre os maiores da história do Flamengo." afirmou Zico.

No entanto, outra coisa fica clara. Para se consolidar como maior da história, Jesus ainda tem muito o que conquistar: a galeria de grandes treinadores do Flamengo conta com nomes como Cláudio Coutinho, Zagallo, Carlinhos Violino e Paulo César Carpegiani, entre outros.

Mais artigos abaixo

Se o português seguir nessa trajetória, no entanto, vai ficar difícil argumentar. Já são cinco títulos em menos de um ano, e o Flamengo desponta como grande favorito para todas as competições que disputará neste ano.

E você, acha que Jorge Jesus já é o maior treinador da história do Flamengo?