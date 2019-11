Jorge Jesus supera Coutinho no Flamengo: é o melhor técnico em um Brasileirão

O português pode até perder todos os jogos restantes que já garantiu o maior aproveitamento de um técnico rubro-negro na Série A

A vitória por 4 a 1 sobre o Ceará, pela 35ª rodada do Brasileirão 2019, não garantiu ao apenas um lugar na história do torneio como campeão com maior número de pontos (84 e contando...) desde que o certame de pontos corridos passou a contar com 20 clubes. Outro recorde importante foi quebrado.

Mesmo se perder os três próximos jogos, Jorge Jesus já garantiu um aproveitamento mínimo total de 79% em sua campanha neste Brasileirão. É um número maior ao que Cláudio Coutinho, mítico técnico da história rubro-negra, teve em 1976 e 1980.

Bruno Henrique também atingiu uma marca importante: autor de três gols sobre o Ceará (o outro foi de Vitinho), o atacante igualou a temporada mais goleadora de Zico em Campeonatos Brasileiros. Já são 21 tentos e as últimas três rodadas reservarão um duelo interno com Gabigol (22 gols) pela artilharia do torneio.