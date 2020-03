Jogadores devem perder até 30% de valor até o meio do ano, diz estudo

O impacto da pandemia do novo coronavírus no futebol é cada vez maior. Campeonatos ao redor do mundo estão parados, Champions League sem data para terminar, Copa América, Eurocopa e os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados. E esse período sem jogos pode afetar também o preço dos jogadores.

Segundo estudo do CIES, Centro de Estudos Esportivos, o valor de mercado dos atletas dos cinco principais campeonatos do mundo - Premier League, , , e - deve cair cerca de 30% se nenhuma partida for disputada até o dia 30 de junho.

O campeonato mais afetado seria a Bundesliga, com uma queda de 30,5%, enquanto o menos afetado seria a Ligue 1, com perdas de 28,3%.

Almost 3⃣0⃣% loss in big-5 league players' transfer values if no match played and no contract extended until 30th of June! Data per club available in issue number 2⃣8⃣9⃣ of the @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/aDHSsQ78ZI #Covid_19 pic.twitter.com/Lv7ohK2KKM