Finais da Champions League e Europa League adiadas: quais são as novas datas?

A UEFA decidiu pela suspensão das finais por tempo indeterminado

Para conter os avanços da pandemia do coronavírus covid-19, que vem assolando o mundo e se espalhando de maneira extremamente rápida, a UEFA decidiu adiar a Eurocopa e a Copa América, que seriam disputadas entre junho e julho deste ano, para 2021.

Além de conter o avanço da doença, a decisão teve como objetivo abrir espaço no calendário para a realização das demais competições, que no momento se encontram paralisadas. Com isso, a UEFA pode ter mais possibilidades para remarcar as finais da Liga dos Campeões e da para junho de 2020.

Quando as finais vão acontecer?

Em nota oficial, a UEFA afirmou ter decidido suspender por tempo indeterminado as finais de seus amiores torneios. A decisão foi tomada por conta da pandemia de coronavírus Covid-19.

Inicialmente, a final da Liga dos Campeões estava marcada para acontecer no dia 30 de maio, em Istambu, na . Já a partida o término da estava programado para o dia 27 de maio, na .

Na nota, a UEFA diz ainda não ter marcado novas datas para os confrontos, e que o grupo de trabalho entre as partes interessadas do futebol europeu, presidido pelo presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, vai analisar as opções disponíveis.

Quais equipes ainda estão nas competições?

Antes de ser paralisada por conta do ovid-19, metade das partidas das oitavas de final da foram decididas. , , e já estão classificados para a próxima fase. Os demias confrontos acontecem entre x , x , de Munique x e x .

Já a Europa League, por outro lado, ainda não teve nenhuma equipe classificada para as quartas de final. Os confrontos das oitavas serão disputados entre x Lins, x Eintracht , x , Istanbul x Copenhaguen, x , x Shaktar Donetsk, x Bayern Leverkusen e Olympiacos x .

Por conta do pouco tempo que as equipes terão até a final dos torneios, é possível que a UEFA modifique o formato de disputa das competições. Uma alternativa seria realizar os confrontos eliminatórios em partidas únicas e fazer uma espécie de mini torneio em tempo reduzido, limitando o número de sedes onde as partidas seriam disputadas para reduzir o tempo de deslocamento das equipes.