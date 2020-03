Ronaldo, Messi, Neymar e mais: jogadores fazem doações em crise do coronavírus

Em meio à pandemia do Covid-19, jogadores tentam ajudar à distância e fazem doações; Lewandowski, Guardiola, Sérgio Ramos e Suárez também ajudam

A crise causada pela pandemia do novo coronavírus vem assolando diversos países do mundo. Com tantos infectados, hospitais de diversos lugares encontram dificuldades para realizar todos atendimentos, produtos de higiene ficam mais escassos e, com as quarentenas pelo mundo, a economia de maneira geral passa por um momento de tensão.

Mas nem tudo é negativo. Em meio aos problemas causados pela doença, diversos jogadores e personalidades ligadas ao futebol estão tentando ajudar com doações e campanhas para arrecadar fundos - alguns estádios no Brasil também se disponibilizaram para ajudar na crise.

Estrelas de , , , , e outros clubes aproveitam o momento para ajudar e para engajar quem pode a fazer o mesmo. Confira os principais nomes do futebol que estão ajudando na crise causada pelo novo coronavírus.

Cristiano Ronaldo

Em conjunto com seu empresário, o também português Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo doou 35 leitos de unidades de tratamento intensivo (UTIs) a dois hospitais nas cidades portuguesas de Lisboa e . Segundo o veículo português Record, as doações chegam a quatro milhões de euros (quase R$ 23 milhões).

Enquanto os campeonatos estão parados, CR7 está em isolamento na Ilha da Madeira, sua terra natal, ao lado de sua família.

Lionel Messi

Messi também decidiu ajudar no problema e doou uma quantia em dinheiro ao Hospital Clínico de Barcelona. O valor não foi divulgado, mas o Mundo Deportivo afirma que a doação foi de um milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual).

O argentino está em isolamento na Catalunha, uma das regiões mais afetadas pelo vírus na .

Neymar

Neymar também se juntou ao movimento e resolveu ajudar na companhia dos "parças" Gabriel Medina, Luciano Hulk, Thiaguinho e do jogador de vôlei Bruninho. O grupo de amigos anunciou que fará doações para ajudar na causa e convocou quem puder para também ajudar.

O camisa 10 do PSG deixou a e está em isolamento na cidade do Rio de Janeiro, a contragosto do clube francês. O craque trabalha para fazer uma grande , que ainda não tem data para retornar.

Guardiola

O técnico do também anunciou uma doação de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões) à Fundação Ángel Soler Daniel, que administra a Faculdade de Medicina de Barcelona.

A contribuição vai auxiliar na compra de materiais e equipamentos de saúde, além de financiar a produção de respiradores e outros equipamentos de proteção para os profissionais de saúde.

Sérgio Ramos

O zagueiro espanhol foi o primeiro jogador do Real Madrid a anunciar que faria doações para ajudar na crise do coronavírus. O camisa 4 doou 264.57 máscaras, 1 mil equipamentos de proteção e ainda 15 mil testes que detectam o coronavírus. O material foi entregue à UNICEF, organização da qual o jogador é parceiro e embaixador mundial.

Lewandowski

Em conjunto com sua esposa, o atacante do Bayern de Munique anunciou uma doação de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) no combate ao covid-19. O dinheiro vai integrar um fundo criado pelos próprios jogadores do time alemão, chamado “We kick Corona” (Nós chutamos o corona).

“Decidimos doar 1 milhão de euros para contribuir na luta contra o coronavírus. Esta situação afeta a cada um de nós. Então pedimos a você: siga as instruções, escute aqueles que sabem mais. Seja responsável!”, disse Lewandowski.

Luis Suárez

O atacante uruguaio também se uniu ao movimento e doou 500 cestas básicas a moradores mais necessitados de Casavalle, um bairro de classe baixa de Montevidéu.

Em recuperação de lesão no joelho, Suárez também conversa com autoridades do para ajudar crianças que recebem alimentação nas escolas e estão sem o auxílio durante as paralisações escolares.

Jogadores da seleção da

Os jogadores da seleção alemã também resolveram fazer uma doação de 2,5 milhões de euros (mais de R$ 14 milhões na cotação atual) para ajudar na pandemia do covid-19.

“Peço para que todos vocês tomem parte nisso. Nós, da seleção nacional, demos um passo à frente e doamos 2,5 milhões de euros por uma boa causa e espero que muitos de vocês sigam o exemplo”, pediu Leon Goretzka, volante do Bayern e da seleção da Alemanha.

Alderweireld

O zagueiro do anunciou a doação de dezenas de tablets para hospitais e casa de saúde da . A ideia é de que os pacientes possam manter contato com seus familiares, apesar do isolamento.

"O vírus causa muitas necessidades, especialmente a de se manter isolado socialmente. Se a pessoa está doente ela não pode ver seus amigos e seus familiares", disse o belga em seu Twitter.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone ❤️ pic.twitter.com/MOCNNVLMWR — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) March 22, 2020

Ibrahimovic

O atacante sueco anunciou a criação de uma campanha de recolhimento de fundos para os hospitais Humanitas, na .

"A Itália sempre de deu muito e, neste momento dramático, eu quero dar de volta ainda mais a este país que amo. Decidi, juntamente com as pessoas que trabalham comigo, lançar uma campanha de recolhimento de fundos para os hospitais Humanitas e usar o meu poder de comunicação para espalhar ainda mais a mensagem. É um assunto sério e precisamos de ajuda concreta, isto não é só um vídeo", escreveu o jogador em seu Instagram.