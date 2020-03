A Olimpíada de Tóquio 2020 será adiada?

de Tóquio 2020. Na teoria, o grande evento esportivo do ano. Teoria porque a pandemia do novo coronavírus pôs em dúvida a realização da Olimpíada na cidade japonesa. Ainda que o Comitê Olímpico (COI) não tenha tomado a decisão, existe muito debate sobre a questão. Um debate protagonizado por dois lados.

Não há dúvidas de que o evento corre risco de não acontecer - ao menos existe pressão para isso. Com a pandemia ocasionando mais de 10 mil mortes até o momento, diversos comitês estão se manifestando contrários à realização das neste ano.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), por exemplo, divulgou nota oficial neste sábado (21) pedindo o adiamento dos Jogos para 2021. Antes, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) já havia manifestado a mesma opinião. Tanto o COB quanto o CPB fecharam seus centros de treinamento.

“O Comitê Olímpico do Brasil defende a transferência dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021, em período equivalente ao originalmente marcado, entre o fim de julho e a primeira quinzena de agosto.

A posição do COB se dá por conta do notório agravamento da pandemia do COVID-19, que já infectou 250 mil pessoas em todo o mundo, e pela consequente dificuldade dos atletas de manterem seu melhor nível competitivo pela necessidade de paralisação dos treinos e competições em escala global”, diz parte da nota do COB.

Além do COB, o Comitê Olímpico Espanhol (COE) foi outro que pediu o adiamento dos Jogos. Dois importantes dirigentes da , país mais com maior número de mortes causadas pela Covid-19 também fizeram um apelo, mas até o momento nada disso vem sensibilizando o COI ou o governo japonês.

The Olympic flame has landed in Japan. 🇯🇵



A symbol of hope and recovery, the flame has begun its Japanese journey by landing in one of the areas most affected by the earthquake of 2011.



More here 🔗 https://t.co/EJdNc92gkm

#OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWay #Tokyo2020 pic.twitter.com/qiDm9eyVY3