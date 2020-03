Jornal: Cristiano Ronaldo topa, e Juventus deve cortar salários durante pandemia

As propostas de cortes salariais são resultados da crise provocada pelo coronavírus

Numa altura em que se prevê um cenário de grandes prejuízos financeiros devido à pandemia do coronavírus Covid-19, diversos clubes tentam diminuir os efeitos através de cortes salariais aos jogadores. Foi o caso da , que contou com algumas propostas do capitão Giorgio Chiellini.

De acordo com o jornal italiano Tuttosport, a equipe italiana concordou com as propostas apresentadas pelo jogador, com Cristiano Ronaldo sendo um dos elementos do plantel que aceitou abrir mão de um mês e meio de salário (4 milhões de euros).

A publicação ainda aponta que falta ainda definir alguns pormenores do acordo, mas a medida estará prestes a ser implementada pelo clube italiano.

Além da renúncia de um mês e meio, também há outras opção: congelamento de salários até o retorno da Liga italiana, que está suspensa devido ao avanço da pandemia, com os valores a serem devolvidos no futuro.

Atualmente, Cristiano Ronaldo está em quarentena com a família na Madeira, em .