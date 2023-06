Ituano x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Novelli Júnior, o Ituano recebe a Ponte Preta na noite desta quarta-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na 13ª posição, o Ituano vai a campo querendo reencontrar a vitória, já que vem de dois empates consecutivos. O Galo não possui desfalques confirmados para o duelo.

Já a Ponte Preta vem de derrota e agora está em 15º lugar, com 12 pontos. A Macaca não poderá contar com o goleiro Caíque, suspenso.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson; Iury (Pacheco), Rafael Pereira, Claudinho e Mário Sérgio; Rafael Carvalheira e José Aldo; Hélio Borges, Alejandro (Quirino) e Felipe Fonseca; Paulo Victor. Técnico: Marcinho.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Weverton, Mateus Silva, Thomás e Artur; Léo Naldi (Casinho) e Felipe Amaral; Luiz Felipe, Élvis e Dudu Hatamoto; Eliel. Técnico: Felipe Moreira.

Desfalques

Ituano

Neto Berola está suspenso.

Ponte Preta

Caíque França está suspenso, enquanto Pablo Dyego, Jeh e Mailton seguem no departamento médico.

Quando é?