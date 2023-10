Ituano x CRB: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e CRB se enfrentam na tarde deste sábado (14), a partir das 17h (de Brasília), no Novelli Júnior, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo passado, o Ituano permaneceu na 14ª posição, com 34 pontos. O Rubro-Negro sabe que precisa reagir para não se aproximar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o CRB venceu na rodada anterior e se manteve em 10º lugar, com 48 pontos. A equipe alagoana terá ausências importantes no duelo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Claudinho e Mário Sérgio; Lucas Siqueira (Marthã), Rafael Carvalheira e Yann Rolim; Wesley Pomba, Felipe Saraiva e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho.

CRB: Diogo Silva; Hereda, Ramon, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Lucas Lima e João Paulo; Rômulo (Renato), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

CRB

Falcão cumpre suspensão, enquanto Rômulo e Renato estão lesionados.

Quando é?