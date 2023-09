Ituano x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ituano recebe o Botafogo-SP na tarde deste sábado (30), às 17h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com a derrota no jogo anterior, o Ituano caiu para a 14ª posição, com 33 pontos. O Rubor-Negro se distanciou da parte de cima da tabela, mas sabe que precisa evitar novos tropeços para não se aproximar do Z-4.

Do outro lado, o Botafogo-SP empatou na rodada passada, mas se manteve no 12º lugar, com 39 pontos. O Pantera também quer o triunfo para não ver a zona de rebaixamento pelo retrovisor.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino, Pacheco, Claudinho, Marcel, Mário Sérgio, José Aldo, Rafael Cavalheira, Yann Rolim, Hélio Borges, Wesley Pomba e Matheus Cadorini.

Botafogo-SP: Matheus Albino, Ericson, Diogo Silva, Márcio, Thassio, Tárik, Madruga, Ivonei, Jean Victor, Lucas Cardoso e Edson Cariús.

Desfalques

Ituano

Marthã cumpre suspensão, enquanto Iury, Thiaguinho, Eduardo Person, Bruno Xavier, Jonathan Silva, Neto Berola e Madison estão lesionados.

Botafogo-SP

Patrick Brey e João Veras estão machucados, enquanto Gustavo Xuxa está suspenso.

Quando é?