Itália x Brasil ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20 2023

Chegou a hora da estreia! O Brasil enfrenta a Itália na noite deste domingo (21), no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, às 18h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, com narração de Luiz Carlos Júnior e comentários de Pedrinho e Renata Mendonça, do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

Dona de cinco títulos da categoria (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011), a seleção brasileira volta a disputar o Mundial sub-20 após oito anos. A equipe está treinando há duas semanas e tem nomes conhecidos, como Andrey (ex-Vasco) e Marcos Leonardo (Santos).

Em entrevista, o atacante Giovane falou sobre a expectativa para o duelo. "Está alta. Acho que todo menino sonha em jogar uma Copa do Mundo, ainda mais pela Seleção Brasileira. A intensidade dos treinos está alta e a gente está focado. É claro que tem aquela ansiedade da estreia, que é normal. Tenho certeza que a gente vai chegar e colocar em prática tudo o que Ramon está falando e vamos sair com a vitória", afirmou.

Do outro lado, a Itália disputou seis amistosos em preparação para a competição e vem de uma sequência invicta: quatro vitórias e dois empates.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

GOLEIROS

Kaíque - Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Mycael - Athletico Paranaense

LATERAIS

Arthur - América Mineiro

André Dhominique - Bahia

Kaiki Bruno - Cruzeiro

ZAGUEIROS

Jean Pedroso - Coritiba

Michel - Palmeiras

Robert Renan - Zenit (Rússia)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos - Vasco

Guilherme Biro - Corinthians

Marlon Gomes - Vasco

Matheus Martins - Watford (Inglaterra)

Ronald - Grêmio

ATACANTES

Giovane - Corinthians

Giovani - Palmeiras

Kevin - Palmeiras

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Nascimento - BotafogoPedrinho - Corinthians

Sávio - PSV (Holanda)

Prováveis escalações

Itália: Zacchi; Zanotti, Guarino, Ghilardi e Giovane; Prati, Degli Innocenti e Casadei; Baldanzi; Montevago e Ambrosino. Técnico: Carmine Nunziata.

Brasil: Mycael; André, Jean, Robert Renan e Kaiki; Andrey Santos, Marlon Gomes (Ronald) e Biro; Marcos Leonardo, Giovane (Matheus Nascimento). Técnico: Ramon Menezes.

Desfalques

Itália

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?