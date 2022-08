Internacional x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta segunda-feira (29), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Juventude fazem clássico gaúcho na noite desta segunda-feira (29), no Beira-Rio, a partir das 20h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

O Colorado, em sexto lugar com 39 pontos, entra em campo querendo a vitória para tentar terminar a rodada dentro do G-4. O time de Mano Menezes não tem desfalques e conta ainda com o retorno de Daniel, após cumprir suspensão.

Já o Juventude é o lanterna do campeonato, com apenas 17 pontos e precisa vencer com urgência para continuar com chances na luta contra o descenso. Assim como o rival, o Alviverde não tem problemas no elenco.

"A expectativa é cumprir o plano tático, a estratégia de jogo. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, Inter sempre forte nos seus domínios, principalmente no momento que vive. Cabe a nós ter um jogo de muita entrega, e quando tivermos a bola ter coragem de enfrentá-los, gerar desequilíbrio defensivo e chegar ao gol", disse o técnico Umberto Louzer.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Inter venceu 13 vezes, o Juventude cinco, além de dois empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, os times empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do INTERNACIONAL: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena e Mauricio; Wanderson e Alemão.

Possível escalação do JUVENTUDE: Pegorari; Rodrigo Soares, Nogueira (Vitor Mendes), Paulo Miranda e Moraes; Elton, Anderson Leite e Bruno Nazário; Paulo Henrique, Felipe Pires e Isidro Pitta.

Desfalques da partida

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Juventude:

sem desfalques confirmados.

Quando é?