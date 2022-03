Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Grêmio se enfrentam neste sábado (19), no Beira-Rio, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O duelo de volta será na próxima quarta-feira (23). A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. A GOAL também leva até você os principais lances em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Grêmio DATA Sábado, 19 de março de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A RBS, na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (19), no Beira-Rio. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Apenas 10 dias depois, Internacional e Grêmio voltam a se encontrar no Beira-Rio para o Gre-Nal 436. No último encontro, o Colorado venceu por 1 a 0, com gol de David, e agora a equipe busca quebrar o tabu de oito anos. A última vez que o Inter conseguiu uma sequência de três vitórias consecutivas no clássico foi em 2014, quando foi campeão do Gauchão e conquistou os três pontos no Brasileirão.

"É importante jogar um clássico e ganhar. Estamos com muita expectativa. Serão dois jogos muito difíceis, diferentes do último. Eles já sabem a forma que atuamos, mas tentaremos fazer da mesma maneira e tratar de buscar a vitória para alcançar a final", afirmou Fabricio Bustos à TV Inter.

O Grêmio encerrou a primeira fase na vice-liderança, com 21 pontos (seis vitórias, três empates e duas derrotas), enquanto o Inter, com 19, registra cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Grêmio Gauchão 9 de março de 2022 Guarany 1 x 1 Internacional Gauchão 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Internacional Gauchão 23 de março de 2022 22h15 (de Brasília) Atlético-MG x Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Grêmio Gauchão 9 de março de 2022 Grêmio 2 x 0 Ypiranga Gauchão 12 de março de 2022

Próximas partidas