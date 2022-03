Campeonato Gaúcho 2022: a artilharia e os garçons da edição

Casa de grandes clubes do futebol brasileiro, e de uma das maiores rivalidades do esporte, o Campeonato Gaúcho 2022 promete grandes emoções. Grêmio e Internacional, independente das fases que estejam vivendo, aparecem como favoritos, mas sempre pode ter uma surpresa no meio do caminho, o que torna tudo mais emocionante para este começo de tempoarada no Rio Grande do Sul.

Em 2021, o Grêmio foi o grande campeão ao levar a melhor na final disputada em dois jogos contra o Internacional (ganhou o primeiro e empatou o segundo). O artilheiro da edição, aliás, foi Diego Souza, atacante do próprio tricolor, com sete gols.

Campeonato Gaúcho: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Elias Grêmio 4 5 2 Capixaba Juventude 3 8 =2 Diego Souza Grêmio 3 6 4 Taison Internacional 2 6 =4 Maurício Internacional 2 9 =4 Nicolas Grêmio 2 6 =4 Janderson Grêmio 2 7 =4 Paulo Victor Brasil de Pelotas 2 2 =4 Erick Samuel Ypiranga 2 2 =4 Wesley Pacheco Aimoré 2 2

Campeonato Gaúcho: quem deu mais passes para gol?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Jádson Juventude 3 8 =1 Nicolas Grêmio 3 6 2 Boschilia Internacional 2 6 =2 Alexandre Alemão Novo Hamburgo 2 2

Quem foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho de 2021?

Na edição passada, com sete gols marcados, Diego Souza, atacante do Grêmio foi o grande artilheiro do estadual. Na seunda colocação, com cinco gols, ficou Thiago Galhardo, do Internacional.

Quem foi o garçom do Campeonato Gaúcho de 2021?

No quesito de assistências, Mossoró, do Ypiranga, foi quem levou a melhor. O meia deu passes para gols de seus companheiros em seis oportunidades ao longo do Gauchão.

