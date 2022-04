Internacional x Fortaleza: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste domingo (17) para Internacional x Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h (de Brasília), no Beira-Rio. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, sete meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Colorado venceu por 1 a 0.

Sem vencer há três jogos, o Colorado mira nos primeiros três pontos no torneio nacional, enquanto o Fortaleza também chega pressionado com três derrotas consecutivas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após a demissão de Medina, que não resistiu a pressão com os últimos resultados, o auxiliar Cauan de Almeida comandará a equipe de forma interina.

Para o confronto em casa, Edenílson e Taison, machucados, estão fora.

Do outro lado, o Fortaleza terá o retorno de Lucas Crispim, poupado na derrota para o River Plate na Libertadores.

Porém, Renato Kayzer, com dores na perna, é tratado como dúvida.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Mercado e Renê; Gabriel, Liziero, Maurício, D'Alessandro (Caio Vidal) e De Pena; Wesley.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Zé Welison, Jussa, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Robson.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Edenílson, Taison Kaique Rocha, Moisés e David: lesionados

FORTALEZA:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional e Fortaleza será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (17), no Beira-Rio.