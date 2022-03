Internacional libera Rodrigo Lindoso para o Ceará

Rodrigo Lindoso será jogador do Ceará. O meio campista, que havia renovado contrato com o Internacional até o final de 2022, não vai mais atuar pelo clube gaúcho.

O meio-campista chegou ao Inter em 2019, vindo do Botafogo. Ao todo, disputou 138 jogos com a camisa colorada, marcando oito gols e dando cinco assistências considerando todas as competições.

A saída de Lindoso faz parte da reformulação de grupo que a direção está promovendo após a eliminação para o Globo, na primeira fase da Copa do Brasil. Mais atletas deverão deixar o Beira-Rio. O problema agora é esperar a reformulação que deve ocorrer no departamento de futebol e comissão técnica.