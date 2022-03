Reformulação do Inter mira diretor que venceu Copinha com Palmeiras e três treinadores

O Internacional fez uma consulta a João Paulo Sampaio, coordenador das divisões de base do Palmeiras, para o cargo de diretor-executivo de futebol, atualmente ocupado por Paulo Bracks. A GOAL apurou que há interesse dos gaúchos em contar com o dirigente para a gestão do elenco profissional depois da eliminação na Copa do Brasil.

O vice-presidente de futebol Emílio Papaléo Zin, que estava em Punta del Este, no Uruguai, na noite dessa quinta-feira (3), foi o responsável por fazer contato com o dirigente no mercado da bola. Ele sondou o atual diretor palmeirense para assumir o cargo no futebol.

Sampaio foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior à frente da base do Palmeiras. O diretor ainda foi o responsável por reformular as divisões inferiores do clube e revelar nomes como Patrick de Paula e Danilo.

Além de João Paulo Sampaio, o Internacional fez consulta a Jorge Andrade, atualmente no Sport. Ele é outro cotado para o cargo de executivo de futebol. Jorge Andrade já trabalhou no Internacional e tem passagens por Santos, Athlético-PR e na base da CBF.

Cargo de treinador

As mudanças no futebol do Inter devem ocorrer na tarde desta sexta-feira (4), após reunião que acontecerá no Beira-Rio. O treinador também deve ser alterado.

O anúncio da demissão do técnico Alexander Medina, do Internacional, deve acontecer na tarde desta sexta-feira e somente após a confirmação da sua saída é que o presidente Alessandro Barcellos vai em busca de um substituto.

Nomes já estão sendo especulados e ao contrário de outras oportunidades, onde a atual gestão buscou treinadores estrangeiros, como o espanhol Miguel Angel Ramirez e os uruguaios Diego Aguirre e Alexander Medina, desta vez o próximo treinador do Inter será um brasileiro.

Os cotados são Lisca, Odair Hellmann e Mano Menezes. No momento o nome de Lisca segue sendo o mais forte, mas não é unanimidade entre os dirigentes do Conselho de Gestão. Lisca está desempregado e conhece muito bem os bastidores do Internacional, o que pesa a seu favor.

O nome de Odair Hellmann também é debatido entre os dirigentes colorados, o problema é que ele está treinando o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, e a multa contratual é de dois milhões de dólares.

Mano Menezes, livre no mercado, também é uma possibilidade, mas não tem a mesma força de Lisca e Odair Hellmann.