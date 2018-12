Internacional encaminha a contratação de Guilherme Parede

Colorado acerta a compra de 25% dos direitos econômicos do jovem atacante do Coritiba por R$ 1,5 milhão

O Internacional acertou na última quinta-feira (27) os detalhes finais da contratação de Guilherme Parede, do Coritiba. O Blog Ora Bolas apurou que o Colorado inicialmente vai desembolsar R$ 1,5 milhão para adquirir 25% dos direitos econômicos do jovem atacante, com a possibilidade ainda de pagar mais R$ 3,5 milhões pelo acordo, garantindo assim 70% dos direitos.

Também na mira do Fluminense, Parede foi um dos poucos destaques na temporada do Coxa, que não conseguiu garantir o retorno à elite nacional - ficou na 10ª posição da Série B do Brasileirão. Ao todo, marcou 12 gols em 47 jogos oficiais.

Aos 23 anos, o atacante iniciou a carreira no próprio Coritiba, tendo ainda defendido recentemente J. Malucelli-PR e Ypiranga-RS.