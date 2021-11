Internacional encaminha a compra de 70% dos direitos de Matheus Cadorini

A direção do Internacional já encaminhou os documentos necessários para a compra de 70% dos direitos econômicos do centroavante Matheus Cadorini. O jogador pertence ao Osasco Audax-SP e está emprestado ao Colorado até dezembro deste ano. A equipe gaúcha vai pagar um milhão de reais parcelados em 10 prestações.

Cadorini chegou ao Inter por empréstimo para atuar no time sub-20, mas acabou chamando a atenção do técnico Diego Aguirre com boas atuações nas categorias de base. O treinador, então, começou a convocar o jovem com frequência para treinar com o elenco principal.

No Brasileirão deste ano, o atacante participou de nove partidas com o grupo principal, marcando dois gols.

▶️ Matheus Cadorini - Mais um Gol no Gigante (feat. Juan Cuesta)#CeleiroDeAses #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/HBP7hsivRc — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 21, 2021

Já no sub-20, Cadorini foi um dos destaques do time que conquistou o Brasileirão da categoria. Na primeira partida da final, contra o São Paulo, por exemplo, o jovem abriu o placar e foi um dos melhores em campo na vitória por 2 a 0 do Colorado.

Com apenas 19 anos, Matheus Cadorini é uma das apostas do Internacional para a temporada de 2022. Ele é apontado como o substituto de Yuri Alberto, que deve ser negociado na janela de transferência do meio do ano da próxima temporada.