Agente admite sondagens por Yuri Alberto, mas Inter quer R$ 130 milhões por venda

O Manchester City seria um dos interessados no artilheiro do Campeonato Brasileiro

Atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 11 gols marcados, o centroavante Yuri Alberto, do Internacional, vem despertando interesse de grandes clubes do futebol europeu.

Com apenas 21 anos, o atacante é considerado um cheque em branco pelos dirigentes do Inter. Na última janela de transferência para o futebol do exterior, o presidente Alessandro Barcellos descartou uma proposta de um clube italiano de 10 milhões de euros.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Por este valor não tem negócio”, declarou o presidente do Inter, na época, para a reportagem da Goal.

Agora a sondagem chegaria da Inglaterra, com o Manchester City aparecendo como possível interessado na contratação de Yuri Alberto. O centroavante colorado teria características que agradam o técnico Pep Guardiola.

Em contato com a Goal, o representante de Yuri Alberto, o empresário André Cury, confirma que vem recebendo contatos de clubes do exterior que buscam informações sobre a possibilidade de transferência do goleador.

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

“Do Manchester City foi uma sondagem, apenas sondagem. Muitos clubes, não só o City, procuram informações em relação ao Yuri Alberto. Mas a saída do Yuri Alberto depende do presidente do Inter”, destacou Cury.

Se depender da direção do Internacional, a saída de Yuri Alberto só deverá ocorrer na janela de transferência, que acontece no segundo semestre de 2022. O valor também está definido: o Inter deseja receber 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) pelos 80% do vínculo econômico do jogador. Os outros 20% pertencem ao próprio atleta e seu empresário.

Yuri Alberto foi contratado pelo Inter no início do mês de agosto de 2020 e, em poucos jogos, já conseguiu números expressivos pelo colorado. No ano passado foram 29 jogos disputados com 11 gols feitos. No Brasileiro do ano passado, marcou três vezes contra o São Paulo, no Morumbi, na vitória do Inter por 5 x 1.

Neste ano, no Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto já conseguiu mais dois hat-tricks - contra o Flamengo, no Maracanã, e Chapecoense, no Beira-Rio. Ao todo, o atacante colorado tem 78 jogos pelo Inter, com 29 gols marcados.