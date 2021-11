Inter vai exercer compra de Matheus Cadorini junto ao Audax

A direção do Internacional vai exercer a compra do centroavante Matheus Cadorini, 19 anos, que pertence ao Osasco Audax-SP e está emprestado até o final desta temporada.

Matheus Cadorini veio por empréstimo em 2020 para o Colorado para atuar na categoria sub-20. O centroavante sempre foi um dos destaques do time do Inter e acabou chamando a atenção do técnico Diego Aguirre, que o convocou em várias oportunidades para treinar com o elenco principal neste Campeonato Brasileiro.

O crescimento de Cadorini nos treinamentos e nos jogos do time sub-20 acabou facilitando a saída de Paolo Guerrero do Internacional. A direção do Inter não impôs nenhuma dificuldade na rescisão de contrato do atacante peruano, apostando que Cadorini seria um reserva à altura na ausência do titular Yuri Alberto.

A aposta em Cadorini vem dando resultado: nas duas oportunidades em que entrou, acabou correspondendo com gols. Na goleada contra a Chapecoense, Matheus Cadorini marcou seu primeiro gol no elenco principal, e na derrota para o Juventude, por 2 x 1, foi de Matheus Cadorini o gol colorado.

“Fico feliz pelo gol, mas o que importa é o coletivo. Infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Agora temos um jogo em casa e vamos tentar buscar os três pontos”, destacou Matheus Cadorini na saída do gramado do Estádio Alfredo Jaconi.

Alternado atuações no elenco principal e no time Sub-20, Matheus Cadorini tem a chance de ser Campeão Brasileiro Sub-20. O colorado vai decidir o título da categoria contra o São Paulo.

Para a partida da semi-final, contra o Atlético-MG, Cadorini saiu do banco de reservas do clássico Gre-Nal, disputado no sábado (6), para viajar até Belo Horizonte e participar da partida contra o Galo mineiro, onde o Inter venceu e confirmou a sua participação para a decisão do campeonato.

Para ficar em definitivo com Matheus Cadorini, o Colorado terá que em dezembro, quando acaba o contrato de empréstimo, pagar um milhão de reais ao Osasco Audax. Existe a possibilidade do valor ser pago de maneira parcelada e a direção já definiu que vai exercer o poder de compra junto ao clube paulista.