Internacional e D'alessandro encaminham acerto para retorno em 2022

As tratativas para a volta de Andrés D’alessandro ao Internacional avançaram, e o meia argentino, eterno ídolo colorado, está próximo definir o seu retorno para ao clube para 2022.

O principal empecilho era o tempo de contrato: D’alessandro queria um contrato de um ano, até dezembro do próximo ano, mas a direção gostaria de um contrato de seis meses, o que acabou sendo aceito pelo meia argentino.

D’alessandro chegou ao Inter no segundo semestre de 2008 e ficou até dezembro de 2020, quando decidiu não renovar o seu contrato e acabou indo atuar no Nacional-URU.

Mais artigos abaixo

No ano de 2016 D’alessandro, acabou sendo emprestado para o River Plate-ARG, clube que o formou para o futebol, retornando em 2017 para a disputa da Série B do Brasileirão após o primeiro rebaixamento do Inter na história.

A sua última partida de D'alessandro pelo colorado foi no dia 19 de dezembro de 2020, na vitória do Inter por 2 a 0 contra o Palmeiras, no Beira-Rio.

Durante os 12 anos em que defendeu o colorado, D’alessandro conquistou um título da Copa Libertadores, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana e sete campeonatos estaduais.