Internacional x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Beira-Rio, o Internacional recebe o Cuiabá na tarde deste sábado (29), a partir das 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Sem vencer há quatro jogos, o Internacional é o décimo colocado do Brasileirão, com 23 pontos. Para o jogo deste sábado, o técnico Eduardo Coudet deve promover ao menos duas mudanças na equipe: Vitão retorna após cumprir suspensão, enquanto Pedro Henrique entra no lugar de Enner Valencia. Outra novidade no elenco colorado é Bruno Henrique, regularizado no BID.

Já o Cuiabá vive um bom momento na temporada (três vitórias e um empate) e busca um novo triunfo para tentar pular para a parte de cima da tabela. O Dourado está na 12ª posição, com 22 pontos. Recém-chegado ao clube, Derik Lacerda já pode estrear.

Em seis jogos disputados até o momento, o Internacional venceu duas vezes, o Cuiabá uma, além de três empates.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, De Pena, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Pedro Henrique.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Denílson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson.

Desfalques

Internacional

Maurício está no departamento médico.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?