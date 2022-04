Internacional anuncia a contratação de Carlos de Pena

O atacante uruguaio Carlos de Pena é o novo reforço do Internacional. O jogador, de 30 anos, teve sua contratação anunciada nesta sexta-feira (01), chegando por empréstimo até dezembro de 2022 junto ao Dínamo de Kiev.

Como ele tem contrato com o time ucraniano até o final desta temporada, De Pena poderá permanecer por um período maior no colorado sem o Inter precisar ressarcir o time ucraniano. Ele deve ocupar a vaga deixada pelo chileno Carlos Palacios, que está sendo negociado com o Vasco da Gama.

📝Carlos De Pena assinou com o Clube até dezembro de 2022.



🔗 Saiba mais: https://t.co/6SXkOvYW5K #VamoInter pic.twitter.com/MfCFhloufg — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 1, 2022

A contratação de Carlos de Pena é um pedido do técnico Alexander Medina, que trabalhou com o atacante no Nacional do Uruguai. Além dos times de Montevidéu e Kiev, De Pena atuou no Middlesbrough, da Inglaterra, e no Oviedo, da Espanha.

O próximo reforço colorado a ser anunciado deverá ser o zagueiro Vitão, do Shakhtar Donetsk, também da Ucrânia. Vitão foi formado no Palmeiras, e foi negociado com o futebol ucraniano em 2019.