Inter perde treinador do sub-20 para o Flamengo e estuda voltar a dar espaço a ex-jogadores

O Colorado estuda substituir Fábio Matias por um ex-jogador da equipe

O Inter sofreu uma baixa significativa nas categorias de base: o técnico Fábio Matias, campeão da última Copa São Paulo com o Colorado, deixou o clube para comandar o time sub-20 do Flamengo.

Estudioso do futebol, Fábio Matias sempre teve um alto conceito dentro do Internacional. Além de revelar jogadores que hoje estão servindo o elenco principal, bem como alguns que estão sendo vendidos para aliviar os problemas financeiros do clube, o treinador também chegou a comandar a equipe nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho deste ano.

Agora, a direção colorada vai em busca de um novo nome para comandar o time sub-20. E existe a possibilidade de uma mudança de estratégia para definir o novo comandante.

Fábio Matias é o novo técnico do Sub-20 A do Flamengo. Na manhã desta quarta-feira (21), no CT Ninho do Urubu, o treinador foi apresentado ao elenco e já participou das atividades dos #GarotosDoNinho. pic.twitter.com/xkONH0KV5F — Flamengo (@Flamengo) July 21, 2021

Nos últimos anos, a prioridade sempre foi de contratar um profissional que tivesse uma formação acadêmica e galgando o trabalho em dados científicos do que a própria vivência de dentro de campo. Com isto, vários ex-jogadores acabaram perdendo espaço dentro do Inter, como o ex-lateral Chico Fraga, o ex-zagueiro Pinga e o ex-atacante Pedro Iarley.

O que está sendo debatido entre os diretores das categorias de base é da possibilidade do clube voltar a dar espaço para ex-jogadores. Por isto o nome de Daniel Franco, ex-lateral do Inter, hoje formado como treinador, está sendo analisado para assumir o time sub-20.

No entender de alguns diretores da base, hoje existe uma carência de conhecimento que só quem vivenciou atuando como jogador poderá passar para os futuros atletas do clube. Os dirigentes admitem que não existe pressa para definir o novo técnico, e que só depois de muita análise de mercado é que o Inter irá definir o novo comandante do time sub-20.