Inter de Milão admite Dybala como possível contratação para 2022/23

O CEO do clube confirmou interesse no atacante que está livre no mercado após não renovar o contrato com a Juventus

Paulo Dybala já se despediu da Juventus, mas ainda não definiu seu futuro. No entanto, se depender da Inter de Milão, a mudança do atacante vai ser de curta distância, conforme confirmou o CEO do time nesta segunda-feira (30).

Depois de sete temporadas defendendo a Juventus, Paulo Dybala não chegou a um acordo para renovar seu contrato com a Velha Senhora, e agora está livre no mercado. "Pensei que estaríamos juntos ainda mais anos, mas o destino nos colocou em caminhos diferentes", escreveu no post de despedida, em alusão aos impasses que teve nas negociações para sua permanência na Juve.

Mais artigos abaixo

Mesmo que o atacante não tenha vivido sua melhor temporada, não faltam interessados em contar com seu futebol a partir da próxima temporada - principalmente na Premier League. No entanto, o futuro do argentino pode estar ainda mais perto.

Getty Images

Há pouco tempo, a Gazzetta dello Sport havia informado que a Inter de Milão estava pronta para oferecer um contrato de quatro anos para Dybala e, nesta segunda-feira (30), Beppe Marotta, CEO do time da capital italiana, confirmou o interesse na contratação do argentino.

"Onde a Dybala vai jogar no próximo ano? No esporte você tem que aceitar o que você chama de 'mentiras brancas' (risos). Neste momento não sei, mas obviamente a esperança é que ele possa jogar conosco", disse Marotta no evento de mesa redonda ​​Atleticamente Insieme - La Riconquista.

Além da Inter de Milão, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Newcastle também foram apontados como possíveis destinos para o jogador de 28 anos. Pela Juve, foram 293 jogos disputados por Dybala, que marcou 115 gols, tendo 2016/17, sua segunda temporada no clube, como a mais goleadora, com 48 bolas na rede.