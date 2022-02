Inter contrata volante Bruno Gomes e libera Zé Gabriel para o Vasco

A direção do Inter acertou nesta sexta-feira a contratação do volante Bruno Gomes, 20 anos, que estava no Vasco da Gama. O jogador vem em definitivo para o colorado, que em troca, também vai ceder em definitivo o volante Zé Gabriel.

Bruno Gomes já havia despertado interesse do colorado no final de 2021. O jogador estava em litígio com o Vasco e passou a treinar em separado. Para acertar a sua liberação junto ao clube carioca, Bruno Gomes teve que retirar uma ação que movia contra o Vasco e aceitar deixar um percentual do seu vínculo para uma futura venda.

Em relação ao volante Zé Gabriel, o Inter também vai ficar com um percentual do vínculo para uma futura venda. No Internacional, Zé Gabriel também atuou como zagueiro na época do técnico Eduardo Coudet.

O volante Bruno Gomes é a sexta contratação do Inter na temporada de 2022. O colorado já havia contratado o centroavante Wesley Moraes, o meia D'alessandro, o volante Liziero, o atacante David e o lateral direito Fabrício Bustos.

Gabriel, do Corinthians, na mira

Mesmo com a contratação do volante Bruno Gomes, o Internacional mantem o desejo de contar com o volante Gabriel, do Corinthians. As negociações deram uma estagnada porque o Corinthians está em busca de um novo treinador, que poderá querer contar com a manutenção do volante no elenco.