Internacional acerta com Fabrício Bustos e envia carta de intenção ao Independiente

O Inter enviou neste sábado (22), uma carta comunicando ao Independiente, da Argentina, a intenção de contratar o lateral direito Fabrício Bustos, que tem contrato em vigor com o clube argentino até junho deste ano.

Entre Inter e Bustos já está tudo acertado, com um pré-contrato assinado entre as partes. Mas como tem vínculo vigente com o Independiente, o lateral só poderá desembarcar em Porto Alegre a partir do mês de junho. A informação do acordo entre o jogador e o Colorado foi trazida primeiramente pela "UOL" e confirmada pela GOAL.

Fabricio Bustos tem 25 anos e já havia despertado interesse do Santos e do River Plate-AR, porém a proposta financeira e o projeto do colorado acabaram seduzindo o jogador, que vai assinar um contrato de três anos com o Inter.

A carta de intenção enviada pelo Inter para o Independiente também vai servir como peça de defesa jurídica, caso o clube argentino denuncie o Inter na Fifa por assediar o jogador.

Lateral de origem, Fabricio Bustos também pode atuar como meia direita. O jogador vem com o aval do técnico Alexander Medina. Até a chegada de Bustos, quem vai assumir como titular da lateral direita é Heitor, que desde que subiu para o profissional, nunca conseguiu se firmar na posição.