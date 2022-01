Inter encaminha compra de David, do Fortaleza, por R$ 11 milhões

O Internacional tem negociação encaminhada para a compra de David, do Fortaleza. O atacante assinará em definitivo no Beira-Rio. As tratativas estão avaliadas em R$ 11 milhões por 45% dos direitos econômicos do atacante de 26 anos, conforme apurado pela GOAL.

O percentual que será negociado nas tratativas pertence ao clube cearense. O restante (55%) é detido pelo próprio jogador em parceria com o seu empresário, André Cury. O agente tem boa relação com os gaúchos e é o responsável por conduzir a negociação com o presidente Marcelo Paz no mercado da bola.

A expectativa do Colorado é anunciar o jogador até esta segunda-feira (17). Nos bastidores do Beira-Rio, há otimismo em relação à contratação do atacante. Ele, inclusive, deve chegar a Porto Alegre no início da próxima semana.

David tem 26 anos, atua pelo lado esquerdo de ataque e tem na força e no drible suas principais virtudes. O Fortaleza tinha a expectativa de negociar David com o futebol do exterior, o que acabou não acontecendo. O jogador já admitiu o desejo de trocar o Leão do Pici pelo Colorado.

Em 2021, David realizou 56 partidas pelo Fortaleza, com 13 gols marcados e seis assistências. Ele tem vínculo com o Fortaleza até dezembro de 2023.