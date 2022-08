Inter busca volante para 2023; atleta do Cruzeiro é avaliado

Departamento de futebol do Internacional estuda a contratação de um volante para a próxima temporada. Machado, do Cruzeiro, é observado

O Internacional está à procura de um volante para a próxima temporada. Comissão técnica e departamento de futebol mapeiam o mercado da bola a fim de acertar a chegada de um meio-campista para 2023. O nome de Filipe Machado, do Cruzeiro, é avaliado, como soube a GOAL.

O desejo do Colorado é contratar um atleta que atue como primeiro volante. Mano Menezes e membros do futebol creem que esta é uma carência do elenco atual — Gabriel e Liziero são os principais nomes para a posição.

A diretoria do Internacional busca um volante que atue logo à frente da zaga, como primeiro homem do meio de campo e não exija grandes investimentos. O clube não pretende onerar os cofres na busca por reforços, conforme apurado pela GOAL.

Machado, hoje no Cruzeiro, é uma das alternativas do departamento de futebol. Ele tem contrato até dezembro de 2023 e salários baixos — ele recebe cerca de R$ 30 mil por mês na Toca da Raposa II. Não foram feitos contatos com o atleta e tampouco apresentadas condições para a sua contratação. A cúpula, porém, cogita procurá-lo na próxima janela de transferências.

O volante de 26 anos esteve em campo em 28 partidas pelo Cruzeiro nesta temporada, com um gol marcado e uma assistência. No período, somou 1.877 minutos em campo.