Inter aceita liberar Guerrero, mas quer receber multa rescisória

O clube pediu ao empresário do jogador que apresente uma proposta oficial pelo peruano

A direção do Inter aceita liberar o atacante Paolo Guerrero, desde que o empresário do jogador, Vinícius Prates, apresente uma proposta oficial de algum clube interessado em contratar o atleta e que pague a multa rescisória, que é de dois milhões de dólares.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Esta informação já havia sido colocada para Vinícius Prates no início deste ano de 2021, quando o empresário sondou o Inter sobre uma possível liberação de Paolo Guerrero - em troca, o Inter deixaria de pagar o salário do centroavante até o final do ano, quando acaba o contrato de Guerrero com o Colorado. Caso o negócio proposto pelo staff do atacante fosse aceito, o Inter iria economizar um valor aproximado de 10 milhões de reais.

Nesta terça-feira (4), uma nova reunião aconteceu entre o empresário de Guerrero e o executivo de futebol colorado Paulo Bracks. O principal objetivo deste encontro foi tentar entender a manifestação de Guerrero e do empresário, que, no último final de semana, divulgou uma nota relatando que Guerrero estava se sentindo desrespeitado pelo clube e que desejava fazer uma rescisão de contrato.

Dois pontos foram firmados entre as partes no encontro desta terça-feira. O primeiro é de que nenhum assunto envolvendo o desligamento de Paolo Guerrero fosse tratado via imprensa, ou seja, que as manifestações só irão ocorrer após definição se Guerrero irá ou não permanecer no Inter. O outro ponto firmado entre as partes é que Guerrero só irá sair do Inter se pagar a multa rescisória, caso contrário o atacante vai cumprir o contrato com o clube até o final deste ano.

Agora será a vez do empresário tentar buscar um clube que queira o atacante Paolo Guerrero, e que busque negociar com a direção do Inter o pagamento da multa rescisória.

Enquanto não define o seu futuro, Paolo Guerrero segue tratamento para se recuperar de uma tendinite no joelho direito. Segundo o departamento médico, o atacante não tem previsão de retorno aos gramados.