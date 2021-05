Por que Paolo Guerrero pediu para rescindir seu contrato com o Internacional?

Peruano estaria insatisfeito com o processo de renovação e quer deixar o clube. Atacante já desperta interesse de outros times

Paolo Guerrero está insatisfeito no Internacional, e quer deixar o clube gaúcho. A informação foi publicada pelo GE, após apuração com Vinícius Prates, empresário do peruano.

Recuperado de uma grave lesão no joelho, o atacante de 37 anos estaria chateado com o impasse para a renovação de seu contrato, que se encerra no fim de 2021. Ainda de acordo com o GE, Boca Juniors, Atlético-MG, São Paulo e times da China já demonstram interesse no jogador.

A ideia de Guerrero era postergar as negociações até que estivesse recuperado completamente da lesão, mas a demora do Inter para iniciar as tratativas incomodou o atacante, que se sentiu desrespeitado pelo clube.

O Internacional nega o contato do empresário com o pedido de rescisão, e ressalta a importância de Guerrero para o elenco.

“Não tem nada a respeito um pedido de rescisão por parte do atleta. O Guerrero é muito importante para o Inter e contamos com ele. Está trabalhando para voltar o quanto antes e estar à disposição da comissão técnica”, disse o vice de futebol João Patrício Herrmann.

Após uma ruptura do ligamento cruzado anterior, po peruano ficou fora dos gramados por sete meses, e se encontra em fase final de recuperação, tratando uma tendinite. Com a camisa do Inter foram 31 jogos marcados em 61 partidas, disputadas desde 2018.

Sua última partida foi no último dia 14 de abril, contra o Juventude, quando marcou justamente seu único gol na temporada até aqui. Guerrero já entrou em campo outras quatro vezes em 2021, sempre com minutos limitados.