Guardiola: Messi não precisa mais correr, e sim ter 'breves explosões'

Craque argentino foi o principal jogador da equipe na terça-feira, marcando e dando assistência duas vezes na vitória por 5-1 sobre o Real Valladolid

As "breves explosões" nos jogos ajudam Lionel Messi a manter os mesmos níveis de desempenho que teve como jogador mais jovem, de acordo com Pep Guardiola, seu ex-treinador.

O craque do marcou duas vezes e ajudou mais duas na goleada por 5 a 1 do Real , na terça-feira à noite.

Com Messi completando 33 anos no final desta temporada, as conversas sobre aposentadoria inevitavelmente se tornarão um tópico mais frequente e Guardiola sente que a maneira atual de jogar do argentino é para seu próprio benefício.

"Um dia Messi vai se aposentar e o Barça vai lidar com isso", afirmou Guardiola à Rádio Catalunha. "O que precisa ser preparado é o espaço para a estátua, a maneira de homenageá-lo como [Laszlo] Kubala ou Johan [Cruyff], e não tenho dúvida de que eles a encontrarão. As estrelas precisam correr como qualquer outra pessoa, senão o time não consegue lidar, você precisa convencê-las a correr. Às vezes, você diz a elas: 'Eu não vou fazer você correr 40 metros como o atleta de 20 anos do time, mas me dê um motivo para não correr'. Se alguém não corre, mas marca três gols em cada jogo, eu posso comprar isso, mas ninguém marca três gols por jogo, apenas Messi chega perto", comentou.

"Neste momento, você precisa pedir a Messi que faça pequenos esforços. Ele não pode correr por correr, de jeito nenhum. Se Leo corresse como em sua primeira temporada comigo, estaria lesionado a cada três meses. Gerenciar lendas de 30 anos ou mais é a coisa mais difícil para um treinador", acrescentou.

Messi apresentou uma performance com a sua marca registrada. Ele buscou lances de explosão e apresentou muita qualidade contra o Valladolid, decidindo o jogo.

Ele ajudou Arturo Vidal a colocar o Barça na frente aos 29 minutos, antes de dobrar a vantagem com uma cobrança de falta impressionante cinco minutos depois. Com o jogo terminando, ele marcou um segundo gol e deu passe para Luis Suarez marcar no segundo tempo, apesar de ter perdido a chance de dar um último suspiro no primeiro hat-trick da temporada.

Como um sinal da confiança duradoura do Barça em seu melhor jogador de todos os tempos, o desempenho foi adequado. Para Guardiola, foi um lembrete do principal jogador do Barça que lhe rendeu os primeiros grandes títulos de sua carreira administrativa.

"Existem grandes treinadores que não ganharam nada porque não tinham Messi", declarou. "Tive a sorte de tê-lo, e Xavi e [Andres] Iniesta e Dani Alves e [Gerard] Piqué. E além do mais, na idade perfeita. Não há um jogador que não pense em se defender, mas você precisa se adaptar às qualidades de seus jogadores".

"Quando o Barcelona jogou melhor, foi com [Michael] Laudrup como falso nove e depois com Messi. Eu tentei no de Munique, mas não havia um jogador que pudesse driblar os três jogadores e depois marcar, então tivemos que procurar alternativas", completou.