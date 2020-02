Messi continua o mesmo: 19 gols e 12 assistências em 24 jogos

Mesmo com uma temporada aparentemente mais discreta, os números mostram que Messi continua o mesmo

Embora a atual temporada de Lionel Messi pareça mais discreta do que as anteriores, os números provam que ele segue sendo o mesmo craque de sempre.

Mesmo só tendo marcado pela primeira vez na Liga na oitava rodada - uma lesão o tirou de cinco partidas e outras duas ele só jogou 45 minutos -, mas em 17 jogos foram 14 gols e deu oito assistências. Na temporada são 19 gols e 12 assistências em 24 jogos.

Até mesmo sem marcar, Messi é uma máquina. Contra o e contra o , ele deu 22 chutes a gol, 11 em cada partida. Considerando que o Barça deu 37 tiros somando os dois jogos, Messi foi responsável por 59,4% deles.

Contra o Levante, por exemplo, Messi obrigou o goleiro a trabalhar seis vezes, mandou dois chute para fora, além de dois foram bloqueados pela defesa. Contra o Valencia foram quatro defesas do goleiro, cincos chutes para fora e dois bloqueados pela defesa.

Mas não são só os gols - e as tentativas - que fazem de Messi o jogador excepcional que ele é. As assistências que dá aos seus companheiros chegaram à oito na Liga e 12 somando com a Liga dos Campeões.

Portanto, torcedor, fique tranquilo, o Messi continua sendo o Messi de sempre.