Neymar aposta em Mbappé e exalta Messi como dos maiores da história

O craque brasileiro concedeu entrevista para o site da FIFA e também citou seus 3 jogadores favoritos

Aniversariante nesta quarta-feira (05), Neymar concedeu entrevista para o site da FIFA e falou sobre diversos assuntos. Elogiou a atual geração de jogadores brasileiros, mas a conversa ficou marcada por três elogios em especial.

Ao ser perguntado sobre Messi, o camisa 10 do soube usar muito bem as palavras para exaltar o ex-companheiro de time no sem, por exemplo, mexer no legado de Pelé.

“Jogar ao lado do Leo (Messi) foi uma experiência única e nós viramos amigos. Dentre os jogadores que eu vi jogar, Messi é o melhor da história”, disse.

Falando em melhores da história, Neymar aposta que Kylian Mbappé, seu companheiro de time em Paris, tem tudo para ser um dos melhores de todos os tempos.

“Kylian é um fenômeno. Ele tem potencial para ser um dos melhores da história. É uma grande honra tê-lo como companheiro de time. Nos entendemos muito bem dentro e fora de campo, eu amo ele”.

E em meio a tantas perguntas sobre jogadores que Neymar viu e vê jogar, o ex-jogador do listou um Top 3 com os melhores jogadores que viu jogar: “Ronaldinho, Robinho e Messi”.