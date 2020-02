Messi se revolta e cobra diretor do Barcelona no Instagram: "estão sujando nossos nomes"

O craque argentino não gostou nada da justificativa dada por Abidal para explicar a demissão de Ernesto Valverde

Secretário técnico do , o francês Eric Abidal revelou em entrevista ao Sport a motivação do clube na hora de demitir Ernesto Valverde do cargo de treinador e justificou a escolha citando um clima ruim nos vestiários do time.

“Muitos jogadores não estavam satisfeitos, não estavam trabalhando muito e também havia um assunto de comunicação interna. A relação entre o técnico com o vestiário sempre foi boa, mas tem coisas que eu, como ex-jogador, posso cheirar. Comuniquei ao clube o que pensava e tinha que tomar uma decisão”, explicou o ex-atleta do Barça.

Mas a explicação irritou profundamente Lionel Messi, grande estrela do Barcelona. Através de sua conta no Instagram, o argentino emitiu um comunicado rebatendo de maneira forte as palavras ditas por Abidal e mandando o francês se responsabilizar por suas ações. Confira, abaixo.

“Sinceramente eu não gosto de fazer este tipo de coisa, mas acho que cada um tem que se responsabilizar por suas tarefas e por suas decisões. Os jogadores, do que acontece no campo e, além disso, somos os primeiros a reconhecermos quando não estamos bem. Os responsáveis da área da direção esportiva também devem assumir suas responsabilidades, e sobretudo assumir as decisões que tomam. Por último, acho que quando se fala dos jogadores deveria dizer os nomes, porque do contrário estão sujando nossos nomes ao alimentar coisas que são ditas e estão erradas”.

Após a saída de Valverde, Quique Setién assumiu o comando técnico do Barcelona.