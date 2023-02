Inglaterra x Itália ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Arnold Clark

Seleções entram em campo neste domingo (19), pela segunda rodada do torneio; veja como acompanhar na TV

Buscando o bicampeonato, a Inglaterra enfrenta a Itália no início da tarde deste domingo (19), às 12h15 (de Brasília), na Coventry Arena, em duelo válido pela segunda rodada do Arnold Clark Cup. A partida não terá transmissão da TV no Brasil.

A Itália, que está em 17º lugar no ranking mundial, tenta se recuperar da decepcionante derrota por 2 a 1 para a Bélgica na estreia, enquanto a Inglaterra goleou a Coreia do Sul por 4 a 0 no meio da semana. Vale lembrar que as inglesas tem um histórico forte contra a Itália - está invicta nas últimas três - embora seja o primeiro encontro entre as duas seleções desde 2017.

A Inglaterra venceu a primeira edição da Copa Arnold Clark no ano passado, depois de liderar a classificação no saldo de gols - terminou empatada em cinco pontos com a Espanha, e está há 26 jogos sem perder sob o comando de Wiegman.

Prováveis escalações

Inglaterra: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; James, Toone, Kelly; Russo.

Itália: Giuliani; Lenzini, Linari, Filangeri; Bonansea, Greggi, Rosucci, Giugliano, Boattin; Polli, Giacinti.

Desfalques

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Itália

Não há desfalques.

Quando é?