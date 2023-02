Inglaterra x Bélgica ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Arnold Clark

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (22), pela terceira rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança, Inglaterra e Bélgica se enfrentam na tarde desta quarta-feira (22), às 16h45 (de Brasília), Ashton Gate Stadium, em duelo válido pela terceira rodada do Arnold Clark Cup. A partida terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de estrear com uma goleada sobre a Coreia do Sul por 4 a 0, a Inglaterra venceu a Itália por 2 a 1 e agora busca manter o aproveitamento de 100% no torneio, enquanto a Bélgica venceu a Itália e a Coreia do Sul. No momento, as duas equipes dividem a liderança com seis pontos casa, mas as inglesas estão na ponta por conta do saldo de gols. São cinco contra dois.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, a Inglaterra registra sete vitórias e três empates. As belgas nunca venceram as rivais. No último encontro, válido pelo amistoso de seleções em 2022, as inglesas venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Inglaterra: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; James, Toone, Kelly; Russo.

Bélgica: Lemey; Deloose, Colson, Vanhaevermaet, Philtjens, Ampoorter, Missipo, Wijnants, Wullaert, Eurlings e Van Kerkhoven.

Desfalques

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Bélgica

Não há desfalques confirmados.

Quando é?