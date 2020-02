Ídolo do Real Madrid diz que El Clásico será "corrida de mancos"

Para Jorge Valdano, partida entre seu ex-clube e o Barcelona colocará frente a frente duas equipes em má fase, mas ainda será um jogo interessante

O próximo domingo (01) será dia de El Clássico, uma das maiores partidas de futebol do mundo. Porém, e chegam em momentos conturbados para o confronto, o que dificilmente acontece ao mesmo tempo. E para Jorge Valdano, ídolo merengue, a partida será uma “corrida de mancos”.

A equipe de Zidane estava na liderança de , mas perdeu a ponta da tabela para seu rival catalão, e ainda viu o vencer o primeiro confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões em pleno Santiago Bernabéu. Já o time de Messi vive um momento muito conturbado nos bastidores, com jogadores reclamando publicamente sobre questões internas e com a recente rusga entre o craque argentino e Abidal.

“Barça e Real estão passando por momentos difíceis. A recuperação do Barcelona em La Liga só foi possível pela queda do Madrid. A má fase de um que fortaleceu o outro”, disse o ex-jogador ao Ondacero. “Mas é um clássico, todas as feridas serão curadas. Existem muitos jogadores experientes no Real e estarão jogando em casa”, completou.

Valdano também afirmou que existem mais pontos positivos na derrota de seu ex-clube para o City do que no empate entre Barcelona e Napoli. Porém, o ídolo merengue também ressaltou que os catalães ainda contam com Lionel Messi, que pode desequilibrar o confronto.

“Temos que analisar o jogo por completo e acho que existem mais pontos positivos na jogo do Real do que no do Barcelona. Só que mais uma vez o Barça chega a El Clássico depois de Messi marcar quatro gols em um jogo de La Liga (5x0 contra o )”.

Por fim, Valdano disse que o Madrid vem perdendo o controle dos jogos quando sofre gols. Com isso, o ideal seria balançar as redes no segundo tempo.

“Depois do primeiro gol do Manchester City o Real perdeu o controle do jogo e isso é algo que vem acontecendo com frequência. O Madrid precisa marcar primeiro no segundo tempo, mas não está tendo uma boa relação com os gols no momento”, finalizou.