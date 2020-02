Rusgas no Barcelona continuam e jogadores criticam planejamento da diretoria

Busquets e Rakitic criticaram o elenco curto em um momento crucial na temporada; Barça enfrentará o Napoli com sete desfalques no jogo de volta

Está cada vez mais difícil dos jogadores do esconderem a insatisfação com a atual diretoria. Depois do empate por 1 a 1 com o Napoli , no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, tanto Sergio Busquets quanto Ivan Rakitic fizeram críticas ao planejamento para a temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A principal crítica feita por eles é quanto ao enxuto elenco do clube. Na partida de volta, o Barcelona terá sete desfalques. Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Sergi Roberto e Piqué estão lesionados. Arturo Vidal e o próprio Busquets estão suspensos. E o volante espanhol falou sobre tantas ausências, inclusive a sua própria.

Mais times

"Sabíamos que corríamos o risco de enfrentar a volta sem minha presença e a de Semedo. Temos a expulsão de Vidal e espero que Piqué não tenha tido nada. Não temos um grande elenco. Infelizmente, o planejamento foi feito assim e tivemos baixas importantes, mas podemos vencer diante da nossa torcida", disse Busquets.

Mais artigos abaixo

Rakitic foi perguntado sobre a declaração do companheiro e se limitou a dizer: "Os responsáveis já sabiam que o elenco era curto mas nós vamos unir forças no jogo de volta". Tais declarações podem ser interpretadas como críticas ao presidente Josep Maria Bartomeu e ao diretor esportivo Eric Abidal.

O Barcelona agora tem outro grande desafio. No domingo, os catalães visitam o Real Madrid para tentar se afirmar na liderança de LaLiga. Porém, em caso de derrota, os madrilenhos reassumem a primeira posição. A partida de volta contra o acontece somente no dia 18 de março.